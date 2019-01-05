Первый модернизированный Ту-160 соберут летом

Первый глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М будет готов летом 2019 года. До конца года планируется начало его летных испытаний. Строевой самолет ВКС передадут в 2021-м.

- В третьем квартале 2019 года планируется выкатка Ту-160М из цеха и передача его на летно-испытательную станцию. Определить точный срок первого вылета пока сложно - машине предстоит большой цикл аэродромных отработок, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Ту-160М - глубокая модернизация советского ракетоносца Ту-160. Самолету поменяли двигатели на более экономичные - с ними дальность полета "Белого лебедя" выросла на тысячу километров. Обновился радиоэлектронный комплекс: бортовые системы связи и навигации, бортовой обороны и радиоэлектронной борьбы интегрированы в общую. информационно-управляющую среду. Внешне самолет не изменился, но значительно расширил арсенал применяемого оружия - в том числе за счет новейших и перспективных образцов.

Модернизировать строевые ракетоносцы и строить новые будут на казанском авиазаводе имени Горбунова - здесь после 10-летнего перерыва восстанавливают производство Ту-160.

- Первый новый самолет Ту-160М в модернизированном облике должен быть передан ВКС в 2021 году. Первый серийный модернизированный самолет строя Ту-160М планируется передать военным в 2022-м, - рассказал глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов. Он отметил, что работы по строительству новых самолетов и модернизации строевых будут вестись параллельно.

Тем временем

В Казани поднялся в воздух самолет-лаборатория Ту-214ЛМК. Это первый его полет после переоборудования - лайнер подготовили к испытаниям нового радарного комплекса для Ту-160М2 (в перспективе - для ПАК ДА), пишет bmpd. В частности, гражданскому авиалайнеру приделали длинный и острый, как у ракетоносца, нос.