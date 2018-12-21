Главком дальней авиации рассказал о модернизации Ту-160

В ближайшие годы Дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками. Поэтому, считает командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, конкурентов у этого самолета нет.

Об этом командующий сообщил в интервью газете "Красная звезда". Сергей Кобылаш рассказал и о задачах, которые стояли перед стратегическими ракетоносцами Ту-160 во время их визита в Венесуэлу. Была в этом полете и самая главная особенность - большая продолжительность полета над Атлантическим океаном в районах грозовой деятельности. Но летчики проявили высокий профессионализм, выбирая оптимальный маршрут с учетом обхода зон грозовой деятельности и при тщательном контроле остатка топлива.

Прокомментировал командующий дальней авиации и заявления посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который назвал Ту-160 "музейными экспонатами".

- Заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей. За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полета и дальности нет аналогов во всем мире. Его максимальная скорость составляет 2230 километров в час. Это, подчеркну, больше чем у истребителей, стоящих на вооружении в странах НАТО, - заявил Сергей Кобылаш.

А современное ракетное вооружение Ту-160, скорость и высота позволяют ему эффективно наносить удары, не заходя в зону действия Противовоздушной обороны потенциального противника. Главком дальней авиации добавил, что технические возможности Ту-160 не исчерпаны. Модернизированный самолет будет обладать еще более улучшенными характеристиками. Во-первых, продлят срок эксплуатации самолетов до 45–50 лет. Во-вторых, на них установят принципиально новую авионику кабины, появится бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой, в который войдут инерциальные, астроинерциальные, спутниковые навигационные, радиотехнические ближней навигации системы, комплексы обороны и радиоэлектронной борьбы.