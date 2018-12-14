Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

Летчики Воздушно-космических сил России на стратегических бомбардировщиках Ту-160 совершили полет над водами Карибского моря в Венесуэле. Этот полет показали на видео прямо из кабины ракетоносца.

Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, на отдельных этапах маршрута, а он длился десять часов, стратегические бомбардировщики взаимодействовали с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации.

Напомним, два российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный лайнер Ил-62 совершили посадку в международном аэропорту недалеко от Каракаса. Экипажи преодолели более 10 тысяч километров. "РГ" уже писала о том, что они пролетели над несколькими морями - Баренцевым, Норвежским, Карибским и Атлантическим океаном. Над отдельными участками их сопровождали истребители ВВС Норвегии.

В Венесуэле летчики двух стран отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий. Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.