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13.12.2018,  
10:36
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские ракетоносцы в Венесуэле попали на спутниковые снимки

Четыре российских самолета, совершивших перелет в Венесуэлу, попали на спутниковые снимки. Их предоставила компания DigitalGlobe.

Фото: Минобороны РФ
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Снимки опубликовало издание DefenseNews. На фото видны два российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный лайнер Ил-62. О цели прилета российских военных самолетов сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. "РГ" уже писала об этом. Он заявил, что состоятся совместные тренировки летчиков России и Венесуэлы, и они направлены на подготовку к защите страны "от любой возможной агрессии".

В министерстве обороны РФ добавили, что прошли первые занятия. Летчики изучили район полетов в зоне аэропорта, вопросы взаимодействия с руководителем полетов, терминологию радиообмена. Военные готовятся к совместным полетам над прибрежным штатом Варгас.

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