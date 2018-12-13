Российские ракетоносцы в Венесуэле попали на спутниковые снимки

#Russia considers to deploy strategic bombers full time in #Venezuela, @nezavisimaya_g reports. Currently, several Russian jets (2 Tu-160s, An-124, IL-62) are on display near Caracas in what was seen as symbolic support for Maduro. 📷 @DigitalGlobe https://t.co/oB8e5BNaMa pic.twitter.com/HOZkCTcTpS — Christiaan Triebert (@trbrtc) 12 декабря 2018 г.

Четыре российских самолета, совершивших перелет в Венесуэлу, попали на спутниковые снимки. Их предоставила компания DigitalGlobe.

Снимки опубликовало издание DefenseNews. На фото видны два российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный лайнер Ил-62. О цели прилета российских военных самолетов сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. "РГ" уже писала об этом. Он заявил, что состоятся совместные тренировки летчиков России и Венесуэлы, и они направлены на подготовку к защите страны "от любой возможной агрессии".

В министерстве обороны РФ добавили, что прошли первые занятия. Летчики изучили район полетов в зоне аэропорта, вопросы взаимодействия с руководителем полетов, терминологию радиообмена. Военные готовятся к совместным полетам над прибрежным штатом Варгас.