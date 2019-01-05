В двух регионах ПФО из-за непогоды ограничено движение транспорта

На участке федеральной трассы М-5 "Урал", проходящем по территории Татарстана и Оренбургской области, из-за сложных погодных условий временно введено ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Приуралье".

Как уточнили в ведомстве, ограничение введено на участке с 1194 по 1280 километр трассы для движения пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков. Запрет действует с 17.30 субботы, 5 января. Оно может быть продлено в случае, если погодные условия не улучшатся.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Оренбургской области, на территории республики ограничено движение на участке трассы в 62 километра. По информации ведомства, местами ожидается гололедица и ограниченная видимость. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части.

В МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что муниципальные власти решают вопрос об отмене двух автобусных рейсов, которые должны выехать в Казань и Тольятти. В районе города Октябрьский дежурят сотрудники ГИБДД и МЧС. По данным метеорологов на территории республики ожидается слабый снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

По данным дорожного ведомства, на федеральной трассе для обеспечения безаварийного движения работают 144 единицы спецтехники.