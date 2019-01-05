В Пензенской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком

В Пензенской области в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое взрослых и один ребенок. Столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщили в региональном УМЧС.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 16.30. Авария случилась в Нижнеломовском районе у села Вирга, это 556-й километр автомобильной дороги "Урал". В УМЧС добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлекались две единицы техники и пять спасателей. Дорогу не перекрывали.

Как уточняет РИА Новости, по предварительной версии, столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом Volvo и Hyundai Elantra. Водитель легковой машины и три пассажира, в том числе и ребенок, погибли на месте. Водитель большегруза получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.