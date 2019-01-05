В Самарской области три человека погибли в ДТП

В Самарской области в тройном ДТП на федеральной трассе М-5 погибли три человека, пострадали еще трое.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, авария произошла на 1164 километре трассы М-5 "Урал". По предварительным данным, водитель автомашины Skoda при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником Toyota, который в свою очередь столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП погибли водители легковых автомобилей и пассажир Skoda. Кроме того, с травами госпитализированы три пассажира второго легкового автомобиля, среди которых двое детей.