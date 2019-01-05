В СК уточнили число пострадавших при пожаре в Саратове

В Саратове при пожаре в пятиэтажном общежитии вечером в пятницу погиб один и пострадало восемь человек.

Как сообщает областное управление СК по региону, по факту гибели на пожаре в Заводском районе Саратова в доме на Новоастраханском шоссе 53-летнего мужчины проводится проверка.

По данным следственных органов, возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного общежития. На помощь находившимся в помещении людям бросился один из жильцов, он смог вывести оттуда женщину, однако больше из-за сильного задымления никого в комнате не нашел.

Прибывшие по вызову пожарные эвакуировали жильцов общежития и потушили пожар. В комнате, где пожар начался, огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Всего в результате пожара пострадало восемь человек.

- На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Наиболее вероятная причина гибели - отравление продуктами горения. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают сотрудники правоохранительных органов, пожар, скорее всего, начался из-за неосторожного обращения жильцов с огнем.