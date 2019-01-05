В Удмуртии три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Удмуртии при столкновении легковушки и грузовика погибли три человека. Авария произошла сегодня около 15.20 на 11-м километре автодороги "Воткинск-Шаркан", сообщает первый отдел ГИБДД МВД по республике.

Автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с КамАЗом. В результате происшествия скончался водитель иномарки и два его пассажира - молодые люди 1990 года рождения. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, сегодня в утреннем ДТП в Удмуртии погибло пять человек. В ГИБДД рекомендуют водителям отказаться от маневров на дороге в снежную погоду.