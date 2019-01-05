МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО

В горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии возможен сход лавин. Соответствующие предупреждения уже распространили управления МЧС этих республик.

Как выяснилось, лавиноопасность сохранится до 6-7 января на участках выше 1500 метров над уровнем моря. Согласно прогнозу, возможны повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, а также линий связи и электропередач.

Напомним, соответствующее предупреждения ранее было распространено и по Сочи. Однако трое туристов все же пренебрегли запретом и отправились на закрытый склон, спровоцировав лавину. В результате ЧП погибли двое.