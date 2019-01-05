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05.01.2019 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО

Текст: Ольга Максимова (Кабардино-Балкария)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии возможен сход лавин. Соответствующие предупреждения уже распространили управления МЧС этих республик.

В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста

Как выяснилось, лавиноопасность сохранится до 6-7 января на участках выше 1500 метров над уровнем моря. Согласно прогнозу, возможны повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, а также линий связи и электропередач.

Напомним, соответствующее предупреждения ранее было распространено и по Сочи. Однако трое туристов все же пренебрегли запретом и отправились на закрытый склон, спровоцировав лавину. В результате ЧП погибли двое.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия
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