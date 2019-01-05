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05.01.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане в горбольнице Дербента скончался трехлетний мальчик, получивший пулевое ранение в новогоднюю ночь. Об этом "РГ" сообщили в минздраве республики.

В Карелии в ДТП погиб четырехлетний ребенок

Ребенок получил смертельное ранение во время новогоднего салюта на улице, где находился со своими родителями. Трагедия случилась на городском мосту. Как сообщает РИА Новости, во время фейерверка неизвестные, находящиеся в толпе зрителей, открыли огонь из ружья. Шальная пуля попала мальчику в голову.

Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в состоянии атонической комы. Республиканские врачи оказывали ребенку всю возможную помощь, постоянно консультировались с лучшими детскими врачами страны, однако помочь мальчику не удалось. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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