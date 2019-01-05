В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта

В Дагестане в горбольнице Дербента скончался трехлетний мальчик, получивший пулевое ранение в новогоднюю ночь. Об этом "РГ" сообщили в минздраве республики.

Ребенок получил смертельное ранение во время новогоднего салюта на улице, где находился со своими родителями. Трагедия случилась на городском мосту. Как сообщает РИА Новости, во время фейерверка неизвестные, находящиеся в толпе зрителей, открыли огонь из ружья. Шальная пуля попала мальчику в голову.

Ребенок был госпитализирован в городскую больницу в состоянии атонической комы. Республиканские врачи оказывали ребенку всю возможную помощь, постоянно консультировались с лучшими детскими врачами страны, однако помочь мальчику не удалось. Он умер в больнице, не приходя в сознание.