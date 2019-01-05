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05.01.2019 20:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дед Мороз зажег елку в мурманской шахте на глубине 290 метров

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: администрация города Кировска Мурманской области Фото: администрация города Кировска Мурманской области
Фото: администрация города Кировска Мурманской области

Российский Дед Мороз зажег в субботу новогоднюю елку в Кировском руднике Мурманской области на глубине в 290 метров. Он также поздравил горняков и вручил им подарки. Таким образом начался визит сказочного волшебника в Заполярье.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского муниципального района, Дед Мороз осмотрел на руднике систему дистанционного бурения, которая не имеет аналогов в России. Суть в том, что оператор из центра управления, который находится на поверхности, координирует деятельность трех подземных буровых установок.

Визит Деда Мороза в Мурманскую область продлится до 8 января. Сказочный персонаж станет участником нескольких праздничных представлений, побывает на горнолыжном курорте и даже откроет дискотеку на лыжах. А дети из малообеспеченных семей получат подарки от зимнего волшебника.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Новый год
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