Дед Мороз зажег елку в мурманской шахте на глубине 290 метров

Российский Дед Мороз зажег в субботу новогоднюю елку в Кировском руднике Мурманской области на глубине в 290 метров. Он также поздравил горняков и вручил им подарки. Таким образом начался визит сказочного волшебника в Заполярье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского муниципального района, Дед Мороз осмотрел на руднике систему дистанционного бурения, которая не имеет аналогов в России. Суть в том, что оператор из центра управления, который находится на поверхности, координирует деятельность трех подземных буровых установок.

Визит Деда Мороза в Мурманскую область продлится до 8 января. Сказочный персонаж станет участником нескольких праздничных представлений, побывает на горнолыжном курорте и даже откроет дискотеку на лыжах. А дети из малообеспеченных семей получат подарки от зимнего волшебника.