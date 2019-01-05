Карельские врачи спасли девочку, потерявшую 80 процентов крови

Врачи из Карелии спасли жизнь 15-летней девочке, которая потеряла почти 80 процентов общего объема циркулирующей в организме крови. Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии, ее жизнь вне опасности.

Девочка живет в городе Пудоже. В пятницу она получила тяжелое ранение осколком стекла, что повлекло полный разрыв подключичной артерии. Фельдшеры центральной районной больницы и врач анестезиолог-реаниматолог прибыли по вызову через четыре минуты. Они оказали первую помощь и доставили пострадавшую в больницу.

Три раза у девочки останавливалось сердце, но врачам районной больницы удалось обеспечить временное кровоснабжение поврежденной артерии. Так поддерживали ее жизненные функции до приезда в Пудож сосудистого хирурга Республиканской больницы Евгения Быстрова. Он оперировал на месте. Ему ассистировали пудожские специалисты. Вторая операция по восстановлению артерии продолжалась около трех часов.

Благодаря высокому профессионализму хирургов, реаниматологов, врачей клинической лабораторной диагностики и целого ряда иных специалистов девочку удалось спасти. Сейчас ее жизнь вне опасности. Она находится в Детской республиканской больнице