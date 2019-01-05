Петербург назвали лучшим городом для путешествия на Рождество

Петербург назвали лучшим городом России для путешествия на Рождество - такие результаты получило аналитическое агентство ТурСтат, проведя опрос среди пользователей Сети. Свои голоса за город на Неве отдали 32 процента респондентов.

В тройку лидеров вошли также Москва и Сочи. Столица набрала 20 процентов голосов, а вот город-курорт Краснодарского края - 8 процентов голосов. "За рубежом встретят Рождество 10 процентов опрошенных. За другие российские города отдали 30 процентов голосов", отмечается также в исследовании.

Напомним, к празднику Рождества в Северной столице готовят специальную программу - центром праздника станет фестиваль огня "Рождественская звезда". Он пройдет 7 и 8 января в самом центре города, на Стрелке Васильевского острова. Гостей ждут световые инсталляции, выступление команд пиротехников из самых разных стран и, конечно, залпы красочных фейерверков.