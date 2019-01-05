Петербуржец во время госпитализации избил фельдшера "скорой"

В Северной столице полиция начала проверку в отношении 28-летнего мужчины, который избил фельдшера "скорой помощи". Инцидент случился ночью 5 января у одного из домов по Большому проспекту Васильевского острова, сообщили в пресс-службе ведомства.

О нанесении телесных повреждений пострадавшая сообщила правоохранителям сама, лично явившись в отдел полиции Василеостровского района. Как отмечают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, карета скорой помощи приехала для госпитализации петербуржца, но в машине больной избил 57-летнюю женщину. В результате фельдшеру самой понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции также решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.