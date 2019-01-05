В Калининграде загорелись торговые ряды городского рынка

В Калининграде загорелись торговые ряды на рынке "Сельма". Пожарные локализовали огонь на площади в 600 квадратных метров, подтвердили "РГ" в региональном УМЧС.

Пожар произошел на улице Челнокова в субботу. По одной из версий, возгорание случилось в павильоне, где торговали одеждой. Видео с места пожара выставляют очевидцы в городской группе в соцсети. По предварительным данным, никто не пострадал. Зданиям, которые расположены рядом, ничего не угрожает. Продавцы пытаются спасти свой товар.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.