Два авиарейса до Сочи из-за ветра сели на запасных аэродромах

Два самолета, летевшие в Сочи из Москвы и Казани, не сумели приземлиться в аэропорту олимпийской столицы из-за ветра. В результате лайнеры ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Минеральных Водах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управляющей кубанскими аэропортами компании.

Как уже писала "РГ", накануне днем было распространено предупреждение об ухудшении погоды в Сочи. Так, по данным метеорологов, и 5 января на территории курорта ожидается сильный дождь, а порывы ветра могут достигнуть 20-25 метров в секунду.

Тем временем, на реках горной и предгорной частей региона Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.