Крым оказался в числе лидеров новогодних направлений у россиян

Крым бьет собственный рекорд популярности у российских туристов в новогодние праздники. Число гостей полуострова, выбравших Крым местом отдыха во время зимних каникул, почти удвоилось. Эти данные привел министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передает РИА Новости.

По его информации, в регионе побывало на 42 процента туристов больше, чем в это же время год назад. Министр отметил, что в Крыму прогнозировали увеличение потока, но все равно реальные данные превзошли ожидания.

- Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30 процентов, - сказал Волченко.

Окончательные итоги новогодних праздников еще не подведены, но по предварительной информации, в период с 28 декабря по 3 января в Крыму отдохнуло уже 70 тысяч человек. В прошлом году на эти же даты туристов было 48 тысяч. Таким образом, прошлогодний максимум превышен на 42 процента.

Оперативную информацию о заполняемости мест размещения передают муниципальные органы власти. Окончательные итоги каникул подведут во второй половине января.