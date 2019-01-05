"Кубань" Евгения Трефилова обыграла "Безансон" в Кубке ЕГФ

В субботу вечером "Кубань" провела первый для России международный матч в новом году. Подопечные Евгения Трефилова, который является и главным тренером национальной сборной, на старте группового турнира женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) на выезде победили французский "Безансон" - 26:23 (14:12).

Как и выступающий в Лиге чемпионов "Ростов-Дон", краснодарский клуб остался единственным представителем нашей страны во втором по престижности еврокубке. Причем южанкам, по словам Трефилова, досталась настоящая "группа смерти": кроме француженок, за две путевки в 1/4 финала поспорят также авторитетные европейские гранды - норвежский "Ларвик" и датский "Виборг". Кстати, накануне в первом матче датчанки обыграли "Ларвик" на его площадке со счетом 31:28 (21:13).

Коллективом из одноименного небольшого городка на востоке Франции (кстати, четырехкратного чемпиона своей страны) руководит популярная в прошлом гандболистка Рафаэль Тервель. В составе "Безансона" выступают игроки сразу шести национальных сборных.

Однако в дебюте главней героиней стала Полина Каплина: 19-летний голкипер гостей отражала подряд все броски соперника, позволяя Фроловой, Скоробогатченко, Савиновой и Голуб убегать в результативные контратаки. В результате к середине первого тайма "Кубань" сделала мощный рывок - 8:2. И теперь уже настала очередь блеснуть вратарю хозяев Роксане Франк, совершившей несколько сейвов подряд: теперь уже гандболистки "Безансона", ведомые их хитрющим разыгрывающим Фрекон, удачно завершают целую серию (увы, не без помощи краснодарок, вдруг начавших терять мячи в атаке) набегов на чужие ворота. И уже к 20-й минуте от приличного разрыва почти ничего не остается - 10:8.

В дебюте второй половине снова начинает выручать Каплина, а Голуб забрасывает пару раз справа, позволяя краснодаркам снова создать небольшой задел - 20:15, 40-я минута. Увы, травму получает удачно выходившая на замену Гаряева, и атакующих вариантов у "Кубани" сразу поубавилось.

Но "Безансон" - в немалой степени за счет агрессивности полусреднего Айссату Куяте и своего голкипера - пытается организовать погоню: 22:18, 50-я минута. Но в этот момент Каплина парует ключевой в матче семиметровый… А вот Скоробогатчено очень важный мяч забрасывает: 24:19, 55-я минута. И "Кубань" своего шанса уже не упускает, одерживая очень важную выездную победу - 26:23.

Кстати



Во втором туре группового этапа Кубка ЕГФ сыграет на своей арене в следующее воскресенье, 13 января, с норвежским "Ларвиком". Поединок в краснодарском дворце спорта "Олимп" начнется в 16.00.