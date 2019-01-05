В горах Сочи под лавину попали два человека

В горах Сочи на высоте 2300 метров над уровнем моря сошла лавина, в результате под снегом оказались два человека. Об этом в субботу рассказали в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Трасса была закрыта для катания из-за штормового предупреждения. Однако в момент самопроизвольного схода лавины на склоне все же были два человека, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты аварийно-спасательного формирования и сотрудники Специализированного центра по гидрометеорологии среды Черного и Азовского морей. Всего задействовано восемь человек и четыре единицы специальной техники.