В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри из-за угрозы схода лавин

В Крыму спасатели вынуждены перекрыть подъезды к горной вершине Ай-Петри вблизи Ялты в связи с высокой опасностью схода снежных лавин. Об этом "РГ" сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Накануне на дороге, ведущей к горному плато, сошедшая лавина и упавшее на дорогу дерево заблокировали в горах около 100 автомобилей и примерно 300 человек. Одна из машин, в которой находились дети, съехала с дороги. Спасательная операция продолжалась 12 часов. В результате из снежного плена освобождены все автомобилисты, никто не пострадал. Сегодня, по данным синоптиков, в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим ГУ МЧС по Республике Крым передало экстренное предупреждение.

- В Крыму ожидается сильный мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - говорится в сообщении. - Усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели просят крымчан и гостей полуострова воздержаться от походов в горы и лес, соблюдать меры предосторожности.