Состояние 10-месячного Вани Фокина из Магнитогорска остается стабильным. Он переведен на самостоятельное дыхание, сообщили в Минздраве России.

Извлеченный из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске мальчик четвертые сутки проходит лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его круглосуточно наблюдают ведущие специалисты института.

Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке, сообщили в министерстве.

Вместе с Ваней в клинике находится его мама. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме.