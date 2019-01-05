Жители Магнитогорска простились с родными и близкими, погибшими при взрыве газа в жилом доме 31 декабря. Трагедия унесла жизни целых семей.

Крамаренко

Игорь Крамаренко был работником одного из цехов Магнитогорского металлургического комбината, а его жена Анастасия преподавала французский в университете. Жили супруги вместе полуторагодовалой дочкой на 9 этаже.

Родственники и друзья до сих пор не могут поверить в случившееся. В социальных сетях - кадры с предновогодней семейной фотосессии. На ней - улыбки.

Чуть меньше чем за четыре дня до трагедии Анастасия выложила на своей странице фото с подписью "Давайте верить в чудеса с самого детства, обнимая друг друга, чтобы согреться, передавая тепло от сердца к сердцу незнакомым людям, живущим по соседству". У этих молодых и счастливых людей было множество планов, которым теперь сбыться, увы, не суждено.

Игорь и Анастасия Крамаренко. Фото: vk.com

Антиловы

Супруги Антиловы вместе с дочерью долгое время находились в списке пропавших. Однако худшие опасения близких все же подтвердились.

Девочка не дожила до своих трех лет всего несколько месяцев. Татьяне был 31 год, а со дня рождения мужа Виктора не прошло и месяца. 9 декабря он отмечал 29-летие.

"Счастлив" и "Счастлива" - написано в статусе "ВКонтакте" у обоих супругов. Теперь эти слова останутся здесь навсегда.

Супруги Антиловы. Фото: vk.com

Ульфатовы

Многодетная таджикская снимала квартиру на шестом этаже. 26-летний Шухрат Ульфатов и его жена Раджамбо Исоева - уроженцы одного района Хатлонской области Таджикистана, но из разных сел. В Магнитогорск перебрались давно.

Здесь у них родились трое детей: ко дню, взорвавшему жизнь Магнитки, старшему сыну было шесть лет, дочке четыре года, младшему мальчику - три.

- Это была очень хорошая семья, - рассказал "РГ" руководитель Общества таджиков Магнитогорска Абдулмаджид Шарипов. - У нас, вы знаете, мужчины общаются с мужчинами, женщины - с женщинами. Мы не слышали от него ни одного плохого слова о жене, а Раджамбо говорила нашим женам только хорошее о муже: его заботе и доброте.

Родители и Шухрата, и Раджамбо продолжают жить на родине. Но многие мужчины, а тем более главы таджикских семейств, подолгу работают в других странах. Отец и два брата Шухрата в последнее время - в Корее, другой брат - в России, в Москве.

Там они и узнали о случившемся в Магнитогорске: Шухрат тяжело пострадал, а невестку и троих малышей сначала признали пропавшими без вести. За спасательной операцией три дня следили и в таджикских селах.

По словам Абдулмаджида Шарипова, отец Шухрата и один из его братьев уже находятся в Магнитогорске. Прежде они навестили родственника в челябинской больнице, а сейчас готовятся к тому, чтобы вернуть на родину тела четырех самых близких людей: Раджамбо и дети погибли.

Не случись трагедии, вся семья магнитогорских Ульфатовых сама бы вскоре отправилась в Таджикистан. Там планировали сыграть свадьбу одного из младших братьев Шухрата. Но будут - похороны.

Воронцовы

Семья Воронцовых в тот миг лишилась отца. Его жена и дочь спаслись. Они находились в другой части квартиры.

- Жена брата проснулась от хлопка, обнаружила, что часть дома, где спал мой брат, рухнула. Она спала с дочкой в другой части квартиры. Потом увидела в окне пожарную лестницу и с дочкой спустилась вниз, после чего та часть, где спали девочки, тоже обрушилась, - рассказывает родная сестра Виктора, Дарья, в группе, которую они создали.

Виктору было 42 года. Он любил спорт и даже состоял в местной любительской хоккейной лиге. Теперь Лидии предстоит одной воспитывать дочь.

Кремлевы

Ушла из жизни семья Кремлевых: отец и мать - Андрей и Елена, двое сыновей.

Братьям Денису и Дмитрию было по 29 и 32 года.

Всего взрыв в доме по улице Карла Маркса унес жизни 39 человек, в том числе шести детей. "Российская газета" соболезнует родным и близким погибших.