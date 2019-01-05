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Рубрика: В мире

Рекордное число американцев хотят покинуть США

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно опросу, 16 процентов американцев хотят переехать на постоянное место жительства в другие страны. Это самый высокий показатель за все годы, что служба проводит исследования.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Как полагают эксперты Gallup, столь высокий процент желающих покинуть страну связан с президентством Дональда Трампа. Ранее, во время правления Барака Обамы, из США хотели уехать 10 процентов населения, а во времена Джорджа Буша-младшего - 11 процентов.

Среди стран, которые граждане США предпочли бы в качестве постоянного места жительства, на первом месте находится Канада.

Что интересно, о своей готовности покинуть США заявили рекордное число женщин, порядка 20 процентов от опрошенного количества.

Опрос был проведен в 2017-18 годах, в нем приняли участие 1 тысяча граждан США различного пола и возраста.

В мире США
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