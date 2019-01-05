Рекордное число американцев хотят покинуть США

Согласно опросу, 16 процентов американцев хотят переехать на постоянное место жительства в другие страны. Это самый высокий показатель за все годы, что служба проводит исследования.
Как полагают эксперты Gallup, столь высокий процент желающих покинуть страну связан с президентством Дональда Трампа. Ранее, во время правления Барака Обамы, из США хотели уехать 10 процентов населения, а во времена Джорджа Буша-младшего - 11 процентов.
Среди стран, которые граждане США предпочли бы в качестве постоянного места жительства, на первом месте находится Канада.
Что интересно, о своей готовности покинуть США заявили рекордное число женщин, порядка 20 процентов от опрошенного количества.
Опрос был проведен в 2017-18 годах, в нем приняли участие 1 тысяча граждан США различного пола и возраста.