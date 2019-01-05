Роспотребнадзор предложил защитить биоданные граждан законом

Роспотребнадзор разработал законопроект о защите информации о человеке, полученной из его биоматериала. Предполагается, что в перечень персональных данных в России наряду с фамилией, именем, отчетством и отпечатком пальца внесут сведения о человеческом геноме.

Документ, подготовленный Роспотребнадзором, был опубликован на портале regulation.gov.ru 24 декабря, но СМИ обратили на него внимание 5 января.

"Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения (о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках). Также законопроект предусматривает прямое указание на возможность установления правительством РФ правил оказания услуг, в том числе медицинских и иных, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Указанные нововведения призваны установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер".

Подобная практика, по данным российского ведомства, распространена в странах ЕС, США и Австралии. В России заняться этим вопросом решили после поручения президента Владимира Путина в конце 2017 года.