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05.01.2019 02:46
Рубрика: Спорт

Российская "молодежка" проиграла США на чемпионате мира

Текст: Илья Зубко
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по хоккею (среди игроков не старше 20 лет), проходящего в канадском Ванкувере. В полуфинальном матче команда Валерия Брагина уступила сверстникам из США - 1:2. Теперь россияне поборются за бронзовые медали с проигравшим в матче Швейцария - Финляндия, который состоится чуть позже.
Фото: Matt Zambonin/AP Фото: Matt Zambonin/AP
Фото: Matt Zambonin/AP
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Валерий Брагин: Много сил ушло на матч с Канадой

Девятнадцать раз встречались раньше сборные России и США на уровне молодежных ЧМ, и общий баланс был в пользу россиян: 11-8. Впрочем, здесь куда более показательна недавняя статистика - игроки ведь меняются постоянно в силу возраста.

И в последнее время картина для наших парней складывалась куда более печальная - три поражения от "звездно-полосатых" подряд. В том числе в полуфинале турнира-2017, проходившего также в Канаде. Эта статистика, понятное дело, играла скорее на руку американцам. Да и специалисты вместе с букмекерами дружно определили в фавориты матча сборную США.

Команду Валерия Брагина этот факт, впрочем, едва ли смущал. Скорее даже слегка снимал груз ответственности за результат.

Полуфинал начался достаточно осторожно, и первые несколько минут команды вообще практически не атаковали. Первый же серьезный момент привел к тому, что шайба влетела в сетку, однако судьи отправились смотреть повтор и постановили - Шашков забил гол коньком, причем намеренно менял ногой траекторию полета шайбы. Таким образом, гол россиян отменили. И, признаем, справедливо.

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Счет был открыт гораздо позже, когда на 15-й минуте наши пропустили быструю атаку - Вальстрем спокойно поразил незащищенный голкипером Кочетковым угол ворот. Отыграться до перерыва россияне не смогли. Да и шансов для этого, по большому счету, не имели.

А самый яркий эпизод произошел уже после сирены, когда Сэмберг жестко толкнул на лед Кравцова. За коллегу вступился Денисенко, возникла небольшая потасовка. Арбитры рассудили игроков своеобразно - по две минуты получил как зачинщик, так и тот, кто ответил на провокацию. Хотя, по логике, американского защитника следовало бы наказать пожестче.

Этот эпизод, к счастью, серьезных последствий не имел. Чего не скажешь об игре в большинстве, которое изначально виделось одним из ключевых слагаемых успеха. Если россияне свое численное преимущество использовать не смогли, то американцы первую же попытку использовали. Александер Хмелевски в ближнем бою нашел лазейку между щитков Кочеткова - 2:0.

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Получив столь серьезное преимущество в счете, американцы стали откровенно доминировать на площадке. И в этот момент, когда игра у сборной России откровенно разладилась, как нельзя вовремя "выстрелил" Денисенко.

Его роскошный бросок под перекладину с острого угла на 34-й минуте вдохнул в нашу команду новые силы - 2:1. Концовка периода прошла при заметном преимуществе россиян. Но несколько отличных моментов они использовать не смогли, оставшись в роли догоняющих.

Третий период наши начали в большинстве и провели его ударно. В одном из моментов американский защитник каким-то чудом смахнул шайбу с ленточки ворот. Продолжение получилось уже не таким ярким, хотя в целом игра проходила в зоне "звездно-полосатых". Преимущество сборной России так и не нашло отражения в счете на табло - помешали и невезение, и отличная игра американского голкипера Примо.

Сборная США удержала свое минимальное преимущество и может готовиться к финалу. Российская "молодежка", как и два года назад, поборется за "бронзу". В Ванкувере эти парни сделали все, чтобы добиться большего. И критиковать их за поражение в матче со столь сильным оппонентом язык не повернется.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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