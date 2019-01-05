РПЦ: Томос - результат неуемных политических и личных амбиций

В Стамбуле глава Константинопольского патриархата патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церкви - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Перед подписанием документа состоялся молебен. На нем присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний и иерархи новой раскольнической церковной структуры.

Таким образом, хотя киевский режим не раз заявлял о своем невмешательстве в дела церкви, приезд в Стамбул на вручение томоса новой неканонической церкви, стало фактом, доказывающим очередное нарушение декларированного невмешательства. А присутствие на церемонии подписания томоса президента Украины Петра Порошенко - еще подтверждение того, что религиозное событие стало едва ли не центральным в его избирательной президентской кампании 2019 года.

Кстати, после богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, главу раскольнической ПЦУ. Затем в храме произошло подписание томоса.

Подписанный Варфоломеем документ будет передан Епифанию и перевезен в Киев. Его продемонстрируют на рождественской литургии в Софийском соборе Киева. А после 7 января оригинал томоса будет выставлен для всеобщего обозрения в храме Малой Софии.

В РПЦ считают, что томос для новой украинской церковной структуры является простой бумагой, не имеющей канонической силы. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, томос - результат неуемных политических и личных амбиций.

Прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской Церкви, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. "К сожалению, это сравнение справедливо", - заявил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Предоставление автокефалии "новой церкви" Украины является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, считает архиепископ УПЦ Климент Вечеря. "Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви. То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила 2 тысячи лет", - заявил РИА Новостям представитель канонической УПЦ архиепископ Климент Вечеря.

