РПЦ: Томос - результат неуемных политических и личных амбиций

Перед подписанием документа состоялся молебен. На нем присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний и иерархи новой раскольнической церковной структуры.
Таким образом, хотя киевский режим не раз заявлял о своем невмешательстве в дела церкви, приезд в Стамбул на вручение томоса новой неканонической церкви, стало фактом, доказывающим очередное нарушение декларированного невмешательства. А присутствие на церемонии подписания томоса президента Украины Петра Порошенко - еще подтверждение того, что религиозное событие стало едва ли не центральным в его избирательной президентской кампании 2019 года.
Кстати, после богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, главу раскольнической ПЦУ. Затем в храме произошло подписание томоса.
Подписанный Варфоломеем документ будет передан Епифанию и перевезен в Киев. Его продемонстрируют на рождественской литургии в Софийском соборе Киева. А после 7 января оригинал томоса будет выставлен для всеобщего обозрения в храме Малой Софии.
В РПЦ считают, что томос для новой украинской церковной структуры является простой бумагой, не имеющей канонической силы. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, томос - результат неуемных политических и личных амбиций.
Прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской Церкви, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. "К сожалению, это сравнение справедливо", - заявил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Предоставление автокефалии "новой церкви" Украины является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, считает архиепископ УПЦ Климент Вечеря. "Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви. То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила 2 тысячи лет", - заявил РИА Новостям представитель канонической УПЦ архиепископ Климент Вечеря.