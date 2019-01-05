СМИ: Скрывающийся в Италии дипломат КНДР хочет попасть в США

Скрывший в Италии и попросивший у местных властей защиты высокопоставленный дипломат Северной Кореи находится под охраной спецслужб и намерен в итоге осесть в США. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica cо ссылкой на свои источники. В Госдепартаменте США отказались комментировать информацию.

Напомним, что на днях южнокорейские СМИ сообщили о том, что еще пару месяцев назад временный поверенный в делах посольства КНДР в Риме 44-летний Чо Сон Гиль скрылся вместе с женой (и возможно с детьми) и не стал возвращаться на родину. Чо работал в посольстве с мая 2015 года, а с октября 2017 года исполнял обязанности посла, после чего власти Италии в ответ на ядерные испытания КНДР объявили посла персоной нон грата. Южнокорейская разведка в итоге подтвердила эту информацию, пояснив, что дипломат с женой скрылись еще в начале ноября прошлого года. В конце ноября Чо Сон Гиль должен был завершить срок своей работы в посольстве и вернуться в КНДР, но, судя по всему, решил остаться за границей.

Южнокорейские и прочие СМИ стали активно пытаться выяснить обстоятельства побега и планы дипломата на будущее. В МИД Италии заявили, что Чо Сон Гиль не обращался к ним с просьбой о защите и они не занимаются его охраной. Там же добавили, что они не знают, где Чо находится сейчас, но не исключили, что в курсе дела могут быть местные спецслужбы.

Итальянская газета La Repubblica провела отдельное расследование и со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах сообщила, что Чо Сон Гиль находится в настоящий момент под охраной спецслужб Италии, а сам изъявил желание в итоге осесть в США и ждет решения этого вопроса.

Издание также утверждает, что с самого начала вся эта история разворачивалась при тесном контакте властей США и Италии. Чо Сон Гиль в середине (по другим данным - в начале) ноября обратился в властям Италии с просьбой обеспечить ему защиту. Об этом немедленно сообщили главе разведки, а также премьер-министру Италии. Итальянцы сразу же уведомили американцев, так как Чо с самого начала изъявил желание сбежать в США. Американские власти попросили итальянцев не поднимать шумиху и обеспечить временное пребывание Чо и его жены в каком-то укромном месте, приставив охрану. Италия это и сделала. Все планировалось сделать без какой-либо огласки, но в итоге про это узнали южнокорейские СМИ, превратив историю в громкую сенсацию.

La Repubblica утверждает, что США, в том числе и президент Дональд Трамп, опасались, что шумиха может повредить их работе по организации второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Теперь же, когда история попала в заголовки мировых СМИ, вполне может быть, что Северная Корея откажется от саммита в Трампом. Госдепартамент и посольство США в Сеуле пока отказываются от комментариев по поводу побега Чо Сон Гиля.

Другое итальянское издание Il Messaggero процитировало бывшего сотрудника итальянских спецслужб, который сказал, что "Италия просто выполнила роль посредника для Чо Сон Гиля, желавшего попасть в США". Источник не исключил, что Чо уже находится в за пределами Италии.

Издание Asia Times, ссылаясь на свой источник, назвала Чо Сон Гиль "шахтой с золотом для разведок", указывая, что Чо скорее всего обладает очень важной информацией. По сведениям издания, Чо является сыном бывшего заместителя председателя Административно-организационного отдела ЦК Трудовой партии Корея. "Чо более важен, чем посол", - цитирует своего источника Asia Times.

Южнокорейская JoongAng Ilbo сообщила новые подробности ситуации. По словам источников, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы "пришел в ярость", когда узнал о побеге. Власти Северной Кореи направили в Рим специальную следственную группу, состоящую из сотрудников Административно-Организационного отдела ЦК ТПК, которые сейчас находятся в Италии и пытаюсь минимизировать негативный эффект от побега Чо. Южнокорейские СМИ назвали случай "первым при правлении Ким Чен Ына побегом дипломата КНДР уровня посла".

Сегодня также озвучил свою позицию по поводу ситуации другой высокопоставленный перебежчик из КНДР - бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, который в 2016 году сбежал в Южную Корею и сейчас ведет достаточно активную публичную деятельность против КНДР.

Тхэ опубликовал открытое письмо, призвав Чо Сон Гиля, которого лично знал по совместной работе в МИД КНДР и посещал его в Риме, отказаться от идеи уехать в США и приехать вместо этого в Южную Корею, чтобы "вместе бороться против северокорейского режима и достичь объединения Родины". Тхэ Ён Хо подчеркнул, что Чо просто "обязан" приехать именно в Южную Корею и тому не стоит опасаться за собственную безопасность. По словам Тхэ, его и его семью в Южной Корее круглосуточно охраняют несколько телохранителей, а потому Чо может быть спокоен в этом плане.

Интересно, что Тхэ Ён Хо достаточно подробно рассказал о своей жизни в Южной Корее. По его словам, власти Юга сняли для него квартиру, устроили детей в те вузы, которые они выбрали, и они сейчас учатся в "известных южнокорейских вузах". Сам Тхэ и его жена тоже учатся на магистра в университете в Сеуле, а Тхэ занят написанием диссертации. Изданная им книга "Шифровка из трехэтажного секретариата", в которой Тхэ подробно описал свою работу в МИД Северной Кореи и посольствах КНДР за рубежом, пользуется, как утверждает перебежчик, большой популярностью и продано уже около 150 тысяч экземпляров. Он с супругой планируют лет через 10-15 открыть в Сеуле свою булочную, а пока же решили посвятить себя делу борьбы с режимом КНДР и объединению корейской нации, призвав Чо Сон Гиля последовать этому примеру.