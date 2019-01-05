Столичный футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Александром Самедовым. Трудовой договор завершен по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

34-летний полузащитник Самедов является воспитанником "Спартака". Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. В период 2005 - 2017 Александр выступал за другие столичные клубы ("Локомотив", "Москва", "Динамо"), а в 2017-м вернулся в родной "Спартак" и в составе команды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего Самедов провел за "Спартак" 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 забитых мячей).

- Конечно, грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Два проведенных года в "Спартаке" - прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом взяли бронзовые медали. Эти два года в "Спартаке" - большой этап в моей карьере. Уходя, желаю "Спартаку" больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду, - цитирует Самедова пресс-служба "Спартака".

К этой информации добавим, что в составе сборной России Самедов принял участие в финальных турнирах чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, чемпионата Европы-2016. После выхода национальной команды в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 игрок вместе с рядом партнеров по команде получил звание "Заслуженного мастера спорта РФ". После завершения ЧМ-2018 объявил о завершении своей карьеры в сборной. В августе прошлого года у Самедова и его супруги Юлии родился уже третий сын.