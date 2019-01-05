Теннисист Медведев вышел в финал турнира ATP в Брисбене

Новости

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря 15:15
В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации 14:33
В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме 14:28
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 14:14
Полиция подтвердила сведения об убитых при стрельбе в Калифорнии 14:04
Метро в Рождество будет работать дольше 14:00
МИД: Личных контактов по линии РФ-США на начало года не запланировано 13:55
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США 13:53
Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома 13:50
В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта 13:49
Шестой сезон "Викингов" станет последним 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 16:07
Рубрика: Спорт

Теннисист Медведев вышел в финал турнира ATP в Брисбене

Текст: Илья Трисвятский
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском городе Брисбен. В полуфинале наш спортсмен сегодня переиграл француза Жо-Вилфрида Цонга - 7:6 (8:6), 6:2.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Сначала на пути к финалу россиянин, посеянный на этом турнире под четвертым номером и освобожденный от участия в стартовом раунде (1/16 финала), победил титулованного представителя Великобритании шотландца Энди Маррея (7:5, 6:2). Затем Медведев одолел канадца черногорского происхождения Милоша Раонича - 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, после чего выбил из борьбы и француза Цонга.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне из-за отказа соперницы

В финале Медведев встретится с японцем Кеем Нисикори, который в полуфинале уверенно победил француза Жереми Шарди - 6:2, 6:2.

Прямую трансляцию мужских соревнований в Брисбене (Австралия) смотрите 6 января в 12:00 по московскому времени на телеканале "Евроспорт".

22-летний Медведев завтра в пятый раз сыграет в финале турнира АТР. Статистика подобных матчей у него хорошая. Ранее в январе 2017-го он проиграл в индийском Ченнае, а затем брал титулы в австралийском Сиднее (январь 2018), американском Уинстон-Салеме (август 2018) и японском Токио (октябрь 2018).

Причем в Стране восходящего солнца Медведев в сражении за главный приз победил именно своего предстоящего соперники Нисикори (6:2, 6:4).

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии