Теннисист Медведев вышел в финал турнира ATP в Брисбене

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском городе Брисбен. В полуфинале наш спортсмен сегодня переиграл француза Жо-Вилфрида Цонга - 7:6 (8:6), 6:2.

Сначала на пути к финалу россиянин, посеянный на этом турнире под четвертым номером и освобожденный от участия в стартовом раунде (1/16 финала), победил титулованного представителя Великобритании шотландца Энди Маррея (7:5, 6:2). Затем Медведев одолел канадца черногорского происхождения Милоша Раонича - 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, после чего выбил из борьбы и француза Цонга.

В финале Медведев встретится с японцем Кеем Нисикори, который в полуфинале уверенно победил француза Жереми Шарди - 6:2, 6:2.

Прямую трансляцию мужских соревнований в Брисбене (Австралия) смотрите 6 января в 12:00 по московскому времени на телеканале "Евроспорт".

22-летний Медведев завтра в пятый раз сыграет в финале турнира АТР. Статистика подобных матчей у него хорошая. Ранее в январе 2017-го он проиграл в индийском Ченнае, а затем брал титулы в австралийском Сиднее (январь 2018), американском Уинстон-Салеме (август 2018) и японском Токио (октябрь 2018).

Причем в Стране восходящего солнца Медведев в сражении за главный приз победил именно своего предстоящего соперники Нисикори (6:2, 6:4).