Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников

В России будут внедряться корпоративные программы сохранения здоровья. Это предполагает программа по укреплению общественного здоровья, входящая в нацпроект "Демография", - рассказал "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"В таких программах прописываются действия работодателя по организации наблюдения и контроля за здоровьем работников. Разработка программ будет носить рекомендательный характер", - пояснил министр. В рамках корпоративных программ работодатели могут, например, компенсировать работникам расходы на посещение спортзалов.

"В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. Хотя работодатели и так должны быть заинтересованы во внедрении таких программ.

Мы видим, как отличается уровень заболеваемости в одной отрасли от предприятия к предприятию. У одних средняя продолжительность "больничного листа" пять дней в году, у других - 20, - рассказывает Максим Топилин. - Можно было бы предположить, что на Севере больничный больше, а на Юге меньше, но нет, ничего подобного.

На предприятиях одной отрасли, допустим, угольной, и находящихся в одной климатической зоне, разница в длительности больничного может составлять несколько раз. Нам нужно выработать с коллегами механизм, который бы стимулировал работодателей и работников улучшать ситуацию".

Полностью интервью министра труда и социальной защиты Максима Топилина читайте в ближайших номерах "Российской газеты".