Тунец весом 278 кг продан в Токио за рекордные 3 миллиона долларов

Голубой тунец весом 278 кг был продан за рекордные 3,1 миллиона долларов на торгах в столице Японии. Проданная рыба была выловлена в водах Тихого океана у побережья префектуры Аомори.

Покупателем стал Киёси Кимура - владелец компании Kiyomura Corporation, управляющей крупной сетью ресторанов суси. Мужчина участвует в торгах не в первый раз, но не всегда ему везло.

"Я не думал, что это обойдется мне в настолько большую сумму, однако купленный тунец великолепен. Я приобрел рыбу потрясающей свежести и хочу разделить ее с гостями ресторанов", - заявил Кимура.

Рыбный аукцион в городе Тоёсу считается очень престижным среди представителей ресторанной отрасли, а покупка главного лота - большой удачей.