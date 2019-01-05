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05.01.2019 13:36
Рубрика: Общество

Ученые: Урожайность растений можно повысить на 40 процентов

Текст: Юрий Медведев

Прорывом в сельском хозяйстве может стать исследование американских ученых из Университета Иллинойса. По самым скромным оценкам, оно способно дать пищу дополнительно сотням миллионов человек. Результат работы опубликован в одном из самых престижных научных журналов Science.

Фото: Palaeobotany Research Group Munster
Ученые показали, какими были растения 300 миллионов лет назад

Многих специалистов прежде всего удивила сама тема исследования - фотосинтез. Казалось бы, изученный вдоль и поперек. Одно из удивительных явлений, созданных природой. Это химическая реакция, позволяющая растениям превращать солнечный свет и углекислый газ в вещества, необходимые для роста и развития. Но ученые показали, что и природу можно улучшить. Дело в том, что порой растение ошибается и в процессе дыхания принимает имеющийся в атмосфере кислород за углекислый газ. И тогда вместо полезных для роста веществ вырабатываются "вредные", например, фосфат гликолевой кислоты и аммиака. Чтобы их утилизировать и удалить, растению приходиться тратить энергию, которая могла бы пойти на развитие. В итоге снижается урожайность.

Авторы исследования решили устранить этот природный дефект. Прежде всего требовалось найти виновного. Им оказался, так называемый фермент Рубиско. Именно он порой дает сбои, снижая эффективность фотосинтеза. С помощью генной инженерии ученые устранили этот недостаток, а затем проверили улучшенный фотосинтез на табаке. Урожайность повысилась в среднем на 25 процентов, а в ряде случаев на 40.

Ученые отмечают, что, к примеру, исправленный рис мог бы давать от 20 до 50 процентов больше урожая. Поэтому сейчас они работают над адаптацией созданного метода генной модификации для других видов культур. Авторы понимают, что в ряде стран негативно относятся к ГМО-продуктам, но важно предоставить обществу разные возможности получения продуктов, а оно уже само решит, на что делать ставку. В истории науки немало примеров, когда прорывные достижения отвергались, а затем завоевывали мир. Словом, время все расставит по своим местам.

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