В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне

2 января в южнокорейском городе Инчхон погибла 26-летняя гражданка России, выпав с 28-го этажа высотного дома. В Управлении полиции по округу Ёнсу Инчхона ведут расследование и рассказали некоторые подробности трагедии.

Как стало известно, девушка работала в местной клининговой компании, предположительно нелегально. Она приехала в Южную Корею в сентябре прошлого года. Инцидент произошел примерно 10 часов утра 2 января, когда россиянка, чье имя указывается лишь по первой букве - К, вместе с тремя коллегами стали заниматься уборкой в высотном 49-этажном доме "Чэмитонпхо Таун", который находится в "Международного городе Сондо" административного округа Ёнсу Инчхона. Эти дома построены для продажи недвижимости иностранцам, селиться там стали с 25 октября прошлого года.

По словам коллег, россиянка в тот день была в хорошем настроении, шутила и смеялась, а потом начали работу. Когда убирались в квартирах на 28-м этаже здания, то другие женщины обратили внимание, что россиянка, которая работала в небольшой комнате одной из квартир, куда-то исчезла. Посмотрев вниз, они увидели, что она уже лежит на клумбе на первом этаже дома. Сразу была вызвана полиция и врачи, которые констатировали смерть.

Как отмечает информагентство "Ёнхап", ссылаясь на полицию, следователи склоняются к версии с самоубийством. Изучив содержание сообщений в мобильном телефоне, выяснили, как отмечает агентство, что были какие-то проблемы с семьей, а также женщина жаловалась на болезнь.

В полиции также рассказали, что от вскрытия отказались, а тело будет передано родственникам. Ожидается, что завтра в Корею прилетит мать погибшей. Некоторые российские СМИ сообщили, что женщина была из Бурятии, у нее осталась трехлетняя дочь. В настоящий момент собирают деньги для транспортировки тела на родину.