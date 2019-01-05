Новости

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря 15:15
В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации 14:33
В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме 14:28
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 14:14
Полиция подтвердила сведения об убитых при стрельбе в Калифорнии 14:04
Метро в Рождество будет работать дольше 14:00
МИД: Личных контактов по линии РФ-США на начало года не запланировано 13:55
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США 13:53
Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома 13:50
В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта 13:49
Шестой сезон "Викингов" станет последним 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 16:09
Рубрика: В мире

В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

2 января в южнокорейском городе Инчхон погибла 26-летняя гражданка России, выпав с 28-го этажа высотного дома. В Управлении полиции по округу Ёнсу Инчхона ведут расследование и рассказали некоторые подробности трагедии.

Фото: S3studio/Getty Images
Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса"

Как стало известно, девушка работала в местной клининговой компании, предположительно нелегально. Она приехала в Южную Корею в сентябре прошлого года. Инцидент произошел примерно 10 часов утра 2 января, когда россиянка, чье имя указывается лишь по первой букве - К, вместе с тремя коллегами стали заниматься уборкой в высотном 49-этажном доме "Чэмитонпхо Таун", который находится в "Международного городе Сондо" административного округа Ёнсу Инчхона. Эти дома построены для продажи недвижимости иностранцам, селиться там стали с 25 октября прошлого года.

По словам коллег, россиянка в тот день была в хорошем настроении, шутила и смеялась, а потом начали работу. Когда убирались в квартирах на 28-м этаже здания, то другие женщины обратили внимание, что россиянка, которая работала в небольшой комнате одной из квартир, куда-то исчезла. Посмотрев вниз, они увидели, что она уже лежит на клумбе на первом этаже дома. Сразу была вызвана полиция и врачи, которые констатировали смерть.

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Как отмечает информагентство "Ёнхап", ссылаясь на полицию, следователи склоняются к версии с самоубийством. Изучив содержание сообщений в мобильном телефоне, выяснили, как отмечает агентство, что были какие-то проблемы с семьей, а также женщина жаловалась на болезнь.

В полиции также рассказали, что от вскрытия отказались, а тело будет передано родственникам. Ожидается, что завтра в Корею прилетит мать погибшей. Некоторые российские СМИ сообщили, что женщина была из Бурятии, у нее осталась трехлетняя дочь. В настоящий момент собирают деньги для транспортировки тела на родину.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море