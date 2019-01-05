Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США

Гражданин РФ Дмитрий Макаренко, который был задержан на острове Сайпан (Северные Марианские острова, ассоциированная с США территория) и этапирован в штат Флорида по запросу американских властей. Об этом 5 января сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению, Дмитрий Викторович Макаренко 1979 года рождения, прибыл на остров 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Сотрудники ФБР задержали его сразу после прилета в аэропорту.

Посольство РФ в США в настоящее время продолжает настаивать на допуске к задержанному российского консула. Как напоминает МИД РФ, такой доступ должен быть предоставлен в соответствии с консульской конвенцией. Также внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что данная конвенция определяет сроки, в которые должен быть предоставлен доступ дипломата к задержанному. В случае с Макаренко консула должны были допустить в срок до 2 января.