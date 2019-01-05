"Желтые жилеты": Ярость народа во Франции может перерасти в ненависть

Восьмой по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" собрал в Париже, по данным французского МВД, около трех с половиной тысячи человек. Большая часть неформалов, как и было обозначено в их заявке, поданной заранее в префектуру французской столицы, собралась сначала на Елисейских полях, а затем ближе к полудню направилась на северо-восток города по бульвару Османн в сторону театра Гранд-Опера и далее до площади перед зданием Биржи.

Причем шествие по центральным кварталам столицы прошло без каких-либо эксцессов и столкновений с полицией, которая сопровождала кортеж в основном по параллельным улицам. Манифестанты выкрикивали лозунги "Макрона в отставку!" и то и дело пели национальный гимн "Марсельезу".

Однако у Биржи неформалы долго не задержались и двинулись по направлению к муниципалитету Парижа, где 14:00 (16:00 мск) состоялся митинг, на проведение которого также было получено разрешение столичной префектуры полиции. На митинге перед единомышленниками было оглашено обращение к французскому президенту, составленное получившей за последние пару месяцев широкую известность Присциллией Людоски, которая вместе со своим соратником Эриком Друэ возглавляет радикальное объединение неформалов "Франция в гневе".

В этом тексте, а он также был опубликован в социальных сетях, "желтые жилеты" обещают главе государства продолжить свою борьбу. При этом они подчеркивают, что "ярость народа может перерасти в ненависть", если власти по-прежнему будут относиться к простому люду пренебрежительно "с высоты своего пьедестала".

Активисты движения также назвали "политической уловкой" намерение правительства провести широкие дебаты по проблемам, стоящих перед страной. По их мнению, таким образом они пытаются отвлечь внимание от требований "желтых жилетов" ввести практику "референдумов гражданской инициативы". Помимо этого неформалы настаивают на том, чтобы для переговоров с ними был выдвинут всеми уважаемый человек, с которым можно было бы приступить к обсуждению вопроса о "передачи власти народу".

Как и предполагалось, после митинга "желтые жилеты" взяли курс на Бурбонский дворец, где находится нижняя палата французского парламента - Национальное собрание. Для этого им надо было перейти на другой берег Сены. Однако несколько десятков демонстрантов отклонились от маршрута и пошли в сторону префектуры полиции. Дорогу им преградили стражи порядка, применившие слезоточивый газ. Тем ничего не оставалось, как вернуться назад и присоединиться к основной массе манифестантов, которые неподалеку от Собора Парижской Богоматери перебрались на правый берег Сены и, минуя площадь Сен-Мишель, направились к Бурбонскому дворцу. Немного позднее полиции повторно пришлось прибегнуть к слезоточивому газу, когда некоторые неформалы решили воспользоваться пешеходным мостом Леопольда Седара Сенгора, что рядом с Французской Академией.