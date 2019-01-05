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Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" зачитают открытое письмо Эмманюэлю Макрону

Сегодня активисты "желтых жилетов" во Франции в восьмой раз выйдут на улицы, сообщает RT.

Всего в Париже, по данным полиции, санкционированы две акции. Первая демонстрация, возглавляемая одним из лидеров "желтых жилетов" Эриком Друэ, начнется на Елисейских полях, а затем участники марша пройдут ко дворцу Боньяр, где раньше располагалась биржа.

Фото: REUTERS
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Вторая группа манифестантов соберется возле ратуши Отель-де-Виль, где находятся муниципальные учреждения французской столицы. Здесь еще один лидер движения Присцилла Лудоски зачитает открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Микрону. Они убеждены, что национальные дебаты, в рамках которых правительство предлагает обсуждать реформы, не приведут к реальным изменениям. После активисты направятся в сторону здания Национального собрания.

Протестные акции во Франции проходят каждую субботу уже на протяжении полутора месяцев. Граждане выступают против непопулярных реформ и высказывают недовольство властями страны.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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