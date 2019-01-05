Жители каких стран трудятся меньше россиян

В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и достаточно большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью "Российской газете" директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1978 часов в год) превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение - 1766 часов в год. В Германии, например, среднее количество часов на одного работника - 1371, во Франции - 1482, в Великобритании - 1674, в Испании - 1691, в Канаде - 1706, в США - 1790.

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека.

"Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда", - подчеркнул Платыгин.

Полностью интервью директора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрия Платыгина читайте в ближайших номерах "Российской газеты".