Американские кинокритики США выбрали лучший фильм 2018 года

Стали известны названия лучших фильмов 2018 года.

Первое место американские кинокритики присудили картине "Наездник" (The Rider). Лента повествует о молодом ковбое и дрессировщике лошадей, который вынужден оставить любимое дело после серьезной травмы головы.

На втором месте оказалась черно-белая драма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" (Roma). Эта картина в прошлом году была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля. А замыкает тройку южнокорейский фильм "Пылающий" (Burning). Отметим, что данный список составляли члены Национального общество кинокритиков США. В его состав входят около 60 американских киноведов.