Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"

Многие американские сенаторы считают, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Такое мнение республиканцы высказали во время встречи с представителями украинских общественных организаций. Политики обратили внимание на рост агрессии и радикальных настроений в стране.

Не все хорошо с экономикой. Международные финансовые институты вкладывают в Незалежную миллиарды долларов, а эффекта нет. ВВП планомерно снижается. Досталось и Порошенко.

По мнению сенаторов, он расправляется с политическими противниками, используя грязные методы. В частности, активно задействована правоохранительная система.

В связи с этим нынешняя администрация США намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на International Policy Digest.