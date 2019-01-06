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Рубрика: В мире

Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"

Многие американские сенаторы считают, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Такое мнение республиканцы высказали во время встречи с представителями украинских общественных организаций. Политики обратили внимание на рост агрессии и радикальных настроений в стране.

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Не все хорошо с экономикой. Международные финансовые институты вкладывают в Незалежную миллиарды долларов, а эффекта нет. ВВП планомерно снижается. Досталось и Порошенко.

По мнению сенаторов, он расправляется с политическими противниками, используя грязные методы. В частности, активно задействована правоохранительная система.

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В связи с этим нынешняя администрация США намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на International Policy Digest.

В мире экс-СССР Украина В мире США Политический кризис на Украине
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