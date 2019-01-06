Американский военный корабль идет в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry идет в Черное море. Как проинформировали в командовании 6-го флота, в настоящее время он уже проходит пролив Дарданеллы.

По словам вице-адмирала Лизы Франкетти, командующей 6-м флотом ВМС США, отправка корабля "подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

В акватории Черного моря, согласно Конвенции Монтрё, Fort McHenry может провести не более 21 суток.

БДК был принят на вооружение в 1987 году, он оснащен двумя пушками Mk38, двумя противовоздушными ракетными установками, пулеметами и зенитным артиллерийским комплексом Phalanx. Он может перевозить до 500 морских пехотинцев. Fort McHenry входит в 6-й флотом ВМС США, который базируется в Неаполе.

В настоящее время в Черном море уже находится корабль британских ВМС HMS Echo, зашедший туда 18 декабря.