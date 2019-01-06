Новости

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе 22:03
ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ, СКА победил "Йокерит" 21:36
Названы самые популярные дизельные автомобили в России 21:34
Видео: В Уфе Деды Морозы и Снегурочки провели массовый забег на лыжах 21:22
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 20:58
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек 20:04
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь 20:00
Редкий суперкар Lada Revolution продают за 1,5 млн рублей 19:47
Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством 19:27
В соцсетях раскритиковали украинскую делегацию на вручении томоса ПЦУ 18:51
Новогодняя экскурсия по Садовому появилась в приложении "Мосгорпасс" 18:41
Болтон увязал вывод войск США из Сирии с окончательным разгромом ДАИШ 18:21
Почему не стоит мыть автомобиль зимой 18:09
Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев 17:54
В Москве и Подмосковье покажут детские кукольные спектакли 17:35
Организаторы лотереи потеряли выигравших по полмиллиарда 17:27
Три улицы в Москве перекроют из-за проведения рождественских служб 17:22
Американский военный корабль идет в Черное море 17:21
Что будет, если машину с наполненным водой двигателем оставить на морозе 17:15
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола 16:50
Сотрудник корейской разведки покончил с собой 16:23
Каноническая УПЦ не будет проводить службы с ПЦУ 16:04
Пилоты РФ и РБ готовятся к старту легендарного ралли-марафона "Дакар" 15:53
Медведев проиграл в финале турнира ATP в Брисбене 15:23
Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
06.01.2019 21:36
Рубрика: Спорт

ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ, СКА победил "Йокерит"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"

Очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провели лидеры Западной конференции. ЦСКА победил на выезде минское "Динамо" 2:1 и первым из всех команд КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
Стали известны соперники России на молодежном ЧМ по хоккею-2020

Победу армейцам принесли шайбы Артема Блажиевского и Максима Шалунова. Автором единственного гола в составе минской команды стал Патрик Уиркош. "Красно-синие", таким образом, одержали шестую подряд победу в "регулярке".

ЦСКА - единоличный лидер турнирной таблицы Западной конференции. После победы над минчанами москвичи набрали 78 очков - за 17 игр до окончания регулярного чемпионата они на 34 очка опережают идущее девятым рижское "Динамо". И даже теоретически армейцы уже не опустятся ниже восьмой строчки.

Тем временем, петербургский СКА сделал шаг к тому, чтобы обеспечить себе второе место по итогам "регулярки". В Хельсинки подопечные Ильи Воробьева переиграли ближайших преследователей из "Йокерита" 4:1.

Начало игры прошло в равной борьбе, а на 13-й минуте в течение 17 секунд соперники обменялись голами. У гостей открыл счет Александр Дергачев, но почти моментально восстановил равновесие Никлас Йенсен. Однако дальше забивали только игроки СКА.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Валерий Брагин: Уезжаем с положительными эмоциями

Еще до первого перерыва они сначала вновь вышли вперед, а затем увеличили отрыв до двух шайб - дубль в течение полутора минут оформил Николай Прохоркин. А в начале второго периода Александр Барабанов сделал счет 4:1, и эти цифры сохранились на табло до финальной сирены.

После этой победы СКА набрал 72 очка. Теперь питерцы опережают "Йокерит" на восемь баллов и, к тому же, имеют на игру меньше. Впрочем, хотя обе команды еще не обеспечили себе участие в плей-офф, должно произойти что-то невероятное, чтобы они опустились ниже восьмого места по итогам регулярного чемпионата.

Среди других игр Запада стоит отметить динамовское дерби - москвичи принимали на своем льду одноклубников из Риги. Встреча закончилась неудачно для "бело-голубых" - они уступили в овертайме 1:2. На данный момент московское "Динамо" с 52-мя очками идет на пятом месте. Занимающий четвертое место "Локомотив", к слову, на домашней площадке не без труда взял верх над аутсайдером "Слованом" - 1:0.

Что касается Востока, лидер конференции "Автомобилист" упрочил свое положение, в гостях обыграв "Трактор" 2:0. После победы в уральском дерби на счету "Авто" стало 75 очков. Кроме того, отметим крупную победу идущего шестым "Салавата Юлаева" над "Амуром" - дома уфимцы выиграли 6:1.

Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

6 января православные отметят Рождественский сочельник
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола
Американский военный корабль идет в Черное море
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь