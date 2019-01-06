ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ, СКА победил "Йокерит"

Очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провели лидеры Западной конференции. ЦСКА победил на выезде минское "Динамо" 2:1 и первым из всех команд КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф.

Победу армейцам принесли шайбы Артема Блажиевского и Максима Шалунова. Автором единственного гола в составе минской команды стал Патрик Уиркош. "Красно-синие", таким образом, одержали шестую подряд победу в "регулярке".

ЦСКА - единоличный лидер турнирной таблицы Западной конференции. После победы над минчанами москвичи набрали 78 очков - за 17 игр до окончания регулярного чемпионата они на 34 очка опережают идущее девятым рижское "Динамо". И даже теоретически армейцы уже не опустятся ниже восьмой строчки.

Тем временем, петербургский СКА сделал шаг к тому, чтобы обеспечить себе второе место по итогам "регулярки". В Хельсинки подопечные Ильи Воробьева переиграли ближайших преследователей из "Йокерита" 4:1.

Начало игры прошло в равной борьбе, а на 13-й минуте в течение 17 секунд соперники обменялись голами. У гостей открыл счет Александр Дергачев, но почти моментально восстановил равновесие Никлас Йенсен. Однако дальше забивали только игроки СКА.

Еще до первого перерыва они сначала вновь вышли вперед, а затем увеличили отрыв до двух шайб - дубль в течение полутора минут оформил Николай Прохоркин. А в начале второго периода Александр Барабанов сделал счет 4:1, и эти цифры сохранились на табло до финальной сирены.

После этой победы СКА набрал 72 очка. Теперь питерцы опережают "Йокерит" на восемь баллов и, к тому же, имеют на игру меньше. Впрочем, хотя обе команды еще не обеспечили себе участие в плей-офф, должно произойти что-то невероятное, чтобы они опустились ниже восьмого места по итогам регулярного чемпионата.

Среди других игр Запада стоит отметить динамовское дерби - москвичи принимали на своем льду одноклубников из Риги. Встреча закончилась неудачно для "бело-голубых" - они уступили в овертайме 1:2. На данный момент московское "Динамо" с 52-мя очками идет на пятом месте. Занимающий четвертое место "Локомотив", к слову, на домашней площадке не без труда взял верх над аутсайдером "Слованом" - 1:0.

Что касается Востока, лидер конференции "Автомобилист" упрочил свое положение, в гостях обыграв "Трактор" 2:0. После победы в уральском дерби на счету "Авто" стало 75 очков. Кроме того, отметим крупную победу идущего шестым "Салавата Юлаева" над "Амуром" - дома уфимцы выиграли 6:1.