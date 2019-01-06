До 60 процентов коньяка попали в зону риска

По разным оценкам, от 30 до 60 процентов коньяка находится в зоне риска. Актуален этот вопрос и для вина, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

"Но необходимо понимать, - уточнил он, - что речь идет, например, о несоответствии заявленного возраста, тому, что указан на бутылке или о происхождении сырья. То есть, дело не столько в безопасности, сколько в том, что потребителя вводят в заблуждение".

Актуален этот вопрос и для вина. Конечный продукт в ряде случаев только разливается на территории нашей страны, а виноматериал изготавливается за тысячи километров.

"На мой взгляд, - говорит Алешин, - помимо прочих мер здесь имеет смысл задуматься об обновлении существующих стандартов. Но, разумеется, все изменения должны проходить во взаимодействии органов госвласти и участников рынка".

В планах ведомства: серьезно обновить систему контроля качества алкогольной продукции. "Прежде всего, - перечисляет глава Росалкогольрегулирования, - необходимо определиться с перечнями ГОСТов, выполняя которые участники рынка будут подтверждать соответствие требованиям регламента. Последняя инвентаризация ГОСТов проводилась Росалкогольрегулированием в 2013 году. На тот момент их было 170. Часть документов морально устарела - это стандарты 80-х годов прошлого века. Так что и здесь необходима серьезная актуализация".

Как выбрать качественный алкоголь

Игорь Алешин, руководитель Росалкогольрегулирования:

- Наверное, не скажу ничего нового. Легальный алкоголь продается только в лицензированных магазинах. Он не продается в ночное время, в палатках, ларьках, из-под полы и в интернете. Нельзя также купить легальный алкоголь в пластиковых канистрах и бутылках без марок.

Проверить легальность торговой точки очень просто. При помощи бесплатного приложения для смартфонов "АнтиКонтрафакт Алко" можно убедиться, что у магазина, в который придет покупатель есть действующая лицензия. Также приложение покажет, что продукция на его полке произведена по всем правилам и зафиксирована в ЕГАИС. Кстати, прямо в приложении любой потребитель может также сообщить в Росалкогольрегулирование о выявленных нарушениях.

Полностью интервью с руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Алешиным читайте в первых номерах "Российской газеты".