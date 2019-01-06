Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Прогноз, как будут вести себя цены на продукты питания в этом году, "Российской газете" предоставила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова . Также эксперт подвела итоги ушедшего года.

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены

В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова. Впрочем, стоимость отдельных товаров может повышаться чуть быстрее.

Тем не менее, уверена она, обычному потребителю не стоит сильно волноваться из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 процента - до 20 процентов. На социально значимые товары сохранится льготная ставка - 10 процентов. А рост стоимости потребкорзины будет в основном зависеть от цены бензина и урожайности.

Что касается динамики цены на продовольственные товары в прошлом году, то с ноября 2017-го по ноябрь 2018-го, по данным Росстата, они повысились незначительно - на 3,9 процента. "При этом, - уточняет эксперт, - рост цен на отдельные виды продукции носил неравномерный характер, что определялось, в том числе, степенью конкуренции в сегменте".

Мясо: корма и антибиотики подвели

Наиболее заметно за прошлый год подорожали мясо и яйца - на 8,4 и 13 процентов соответственно, по подсчетам Росстата.

Аналитик объясняет это, во-первых, серьезным ростом цен на комбикорм и зерновые, как значимые компоненты в расходах производителей мяса. Во-вторых, "изменением в области применения антибиотиков в ветеринарии, что привело к увеличению потерь свиней и птицы, и это также нашло отражение в ценах на мясную продукцию".

Эксперт совершенно уверена, что в 2019 году мясо продолжит дорожать. Хотя необходимые комбикорма на следующий год уже могли быть закуплены, но, по ее мнению, потери поголовья от ограничения применения антибиотиков продолжат вносить свои корректировки в объемы производства. Но есть и оптимистичный момент. Сдержать рост цен на мясо в ближайшие месяцы может снятие запрета на его импорт из Бразилии.

Прогноз аналитика: по итогам 2019 года цены на мясную продукцию могут подняться в пределах 15 процентов.

Сахар: подорожание замедлится

К концу 2018 года серьезное повышение показали цены на сахар. В ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года, по оценкам Росстата, он подорожал на 23,4 процента.

Расти цены начали лишь осенью, а до этого снижались. Ситуация изменилась в связи с плохим урожаем сахарной свеклы, он сократился примерно на 20 процентов. И сегодня рынок сахара в целом остается слабым.

Прогноз аналитика: В начале этого года цены на сахар замедлят темпы роста и по итогам 2019-го он не превысит 10 процентов.

Хлеб и крупа: большого скачка не будет

За год хлеб подорожал на 4,2 процента. Цена на этот продукт формируется под влиянием нескольких факторов, уточняет Анастасия Соснова, в числе которых объемы урожая зерновых, стоимость топлива и налоги.

Потребительские цены на крупу и бобовые в ноябре остались ниже, чем годом ранее. Исключение составляло пшено, которое активно дорожало из-за плохого урожая.

Прогноз аналитика: в 2019 году цены на хлеб и крупу могут подняться не более чем на 5 процентов.

Овощи: теплицы помогут

Сдержанной была в прошлом году динамика цен на плодоовощную продукцию в связи с увеличением производства тепличных овощей на 28 процентов.

Программа госсубсидирования стимулирует увеличение числа реализуемых инвестпроектов по строительству теплиц в стране. В результате производство овощей в закрытом грунте ежегодно повышается на 100-150 тысяч тонн. Так что динамика подорожания, похоже, останется сдержанной.

Прогноз аналитика: Темпы роста цен на плодоовощную продукцию и в 2019 году могут остаться скромными - в пределах 5 процентов.

Масло и молоко: конкуренция решает все

В настоящий момент в производстве растительного масла наблюдается ситуация, когда при достаточно стабильной цене на подсолнечник неконтролируемое увеличение мощностей по переработке в предыдущие годы привело к их недозагрузке из-за дефицита сырья. Но рынок высококонкурентен, что не дает ценам полномасштабно расти.

Крайне высокая конкуренция и госсубсидирование в молочной отрасли также будет сдерживать цены на молоко.

Прогноз аналитика: скорее всего, молоко в этом году не подорожает более чем на 5 процентов. Рост цен на подсолнечное масло также не выйдет за рамки 5 процентов.