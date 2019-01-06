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Рубрика: Спорт

Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США

Текст: Данила Жиляев
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд. В финале турнира, завершившегося в Канаде, скандинавы обыграли США со счетом 3:2.
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

При этом фаворитами считались все же американцы. Такое мнение высказывал и главный тренер финской команды Юсси Ахокас. Он, впрочем, призвал забыть о результате матча между этими командами на групповом этапе, где США выиграли 4:1. Специалист подчеркнул, что этот счет не отражает характер игры, а финал может сложиться совсем иначе.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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И действительно, в решающем матче финны выглядели гораздо свежее и интереснее. Несомненно, сыграло свою роль и то, как команды провели полуфиналы. Ведь, если сборная Финляндии не испытала никаких проблем в игре со швейцарцами, выиграв 6:1, то американцы с большим трудом вышли победителями из противостояния со сборной России - 2:1. "Звездно-полосатые" потратили слишком много сил, и в финале это им аукнулось.

В достаточно равной игре финны забросили первыми, и произошло это на 32-й минуте, когда сборная США играла в меньшинстве после удаления Эвана Баратта. Автором первой шайбы в матче стал Ессе Юленен. А уже в третьем периоде Отто Латвала - в этот раз в равных составах - забросил в ворота американцев вторую шайбу.

После этого американские хоккеисты встрепенулись и в течение двух минут сравняли счет, показав, что ничего в этой игре еще не ясно - отличились Саша Хмелевски и Джош Норрис. Но больше забить команда США не смогла, как не сумела и довести игру хотя бы до овертайма. За полторы минуты до окончания основного времени встречи Каапо Какко вновь вывел свою команду вперед, и эта шайба оказалась "золотой". Сборная Финляндии - чемпион мира.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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