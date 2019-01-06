Глава NASA отозвал приглашение Рогозину

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США. Как пишет газета The Washington Post, такое решение он принял из-за позиции американских сенаторов, высказавших свое недовольство запланированным визитом.

По словам директора NASA, приглашение Рогозину было направлено в попытке "сохранить прочные рабочие отношения" в аэрокосмической области между двумя странами, отделить их от геополитики и защитить от партийных разногласий внутри США. "Это было бы хорошо для обеих стран. И миру хорошо увидеть, что страны, которые имеют разногласия по множеству вопросов, могут сотрудничать космической области", - отметил Брайденстайн.

Однако многие сенаторы посчитали это "не слишком хорошей идеей". "Я хотел учесть их интересы и поэтому отменил приглашение", - заявил директор NASA, добавив, что не консультировался по этому вопросу с Белым домом.

По словам сенаторов, приглашение со стороны NASA "ослабило бы репутацию США, продемонстрировав легкость, с которой можно обойти санкции".

Несколько дней назад представитель агентства сообщил, что визит, изначально запланированный на февраль, может быть отложен на неопределенный срок, но из-за усилившейся критики руководство NASA решило вообще его отменить.