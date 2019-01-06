Главу "новой церкви" Украины Епифания пока никто не поздравил

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой Церкви". Однако, как отмечают представители РПЦ, предстоятеля украинской "новой Церкви" на Украине митрополита Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных Церквей с назначением.

По этому поводу, в интервью каналу "Россия 24" Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, отметил, что такое поведение очень показательно. По его словам, когда главой Украинской православной церкви избрали митрополита Киевского Онуфрия, "на следующий день его все поздравили".

- Многие говорят, мол, почему другие Церкви не высказываются? Но они не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт, приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой Украинской единой церкви Епифания - его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает, - говорит Легойда.