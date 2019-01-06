Новости

Каноническая УПЦ не будет проводить службы с ПЦУ 16:04
Пилоты РФ и РБ готовятся к старту легендарного ралли-марафона "Дакар" 15:53
Медведев проиграл в финале турнира ATP в Брисбене 15:23
Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию 15:03
Памятник погибшим в Магнитогорске создадут по проектам жителей 15:00
Движение на улицах Москвы ограничат после новогодних праздников 14:53
Ракетчиков в Крыму подняли по тревоге 14:33
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова 14:31
В Ялте москвич спас тонущего в море мальчика 14:25
МЧС опровергло разрушение олимпийской набережной в Сочи 14:04
Главу "новой церкви" Украины Епифания пока никто не поздравил 13:50
Мороз до 15 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество 13:29
Экстремисты из "Правого сектора" начинают блокаду православных храмов 13:23
Шесть граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье 13:20
В Воронежской области создана особая экономическая зона 13:17
Центр художественной гимнастики откроют в "Лужниках" в 2019 году 13:09
Патриарх Ириней: Передача томоса легализует и расширит раскол на Украине 12:57
Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею 12:55
Владимир Путин приедет в Калининградскую область 12:41
Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ 12:27
Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась 12:03
Ученые рассказали о новом способе быстро распознать рак 11:51
В Сочи на парковке сгорели шесть автомобилей 11:50
В Волгоградской области восстановили подачу энергии 11:36
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
06.01.2019 13:50
Рубрика: Общество

Главу "новой церкви" Украины Епифания пока никто не поздравил

Текст: Татьяна Владыкина

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой Церкви". Однако, как отмечают представители РПЦ, предстоятеля украинской "новой Церкви" на Украине митрополита Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных Церквей с назначением.

Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

По этому поводу, в интервью каналу "Россия 24" Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, отметил, что такое поведение очень показательно. По его словам, когда главой Украинской православной церкви избрали митрополита Киевского Онуфрия, "на следующий день его все поздравили".

- Многие говорят, мол, почему другие Церкви не высказываются? Но они не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт, приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой Украинской единой церкви Епифания - его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает, - говорит Легойда.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

6 января православные отметят Рождественский сочельник
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака
Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"
Турция отклонила новое предложение США по российским С-400
Кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года