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Рубрика: В мире

Южнокорейские бизнесмены намерены посетить технопарк в Кэсоне

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Новогодняя речь Ким Чен Ына, в которой он заявил о готовности возобновить работу остановленного в февраля 2016 года межкорейского технопарка в Кэсоне, добавила оптимизма бизнесменам Юга, которые ранее работали в промзоне. Как сообщило информагенство "Енхап", они намерены обратиться к правительству Юга с просьбой разрешить им поездку в КНДР, чтобы осмотреть состояние оставшихся в Кэсонской зоне производств.

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Напомним, что на момент остановки технопарка в нем работали 124 южнокорейских компании, где трудились около тысячи инженеров и управленцев Юга и более 50 тысяч рабочих Севера. В связи с ракетными и ядерными испытаниями Сеул принял решение остановить работу комплекса. После этого власти КНДР выдворили весь южнокорейский персонал, заявив, что конфисковывают все имущество и оборудование. С 2018 года наблюдается очередное улучшение межкорейских отношений, что позволило вновь заговорить о возможном возобновлении работы комплекса.

Как сообщило агентство "Ёнхап", в среду 9 января Ассоциация бизнесменов технопарка в Кэсоне намерена провести пресс-конференцию, в ходе которой публично попросит правительство Юга разрешить им поездку в Кэсон. Цель поездки - оценка состояния оставшегося оборудования и инфраструктуры. На пресс-конференции также будет зачитано заявление, где будет выражена надежда на возобновление работы технопарка, от остановки которого бизнесмены сильно пострадали.

Отметим, что с февраля 2016 года представители Ассоциации бизнесменов технопарка в Кэсоне шесть раз обращались к правительству Юга с просьбой санкционировать визит в Кэсон, но всегда по тем или иным причинам им отказывали. В последний раз они пытались съездить в октябре прошлого года и тогда, как казалось, все идет к положительному решению, но в итоге вновь пришлось отказаться от визита. По мнению ряда местных экспертов, в дело вмешались США, которые не были довольны слишком быстрыми темпами межкорейского сближения, когда при этом Пхеньян не торопится отказываться от ядерного оружия.

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По словам одного из членов Ассоциации, на этот раз они надеются, что прямое упоминание Ким Чен Ына о готовности возобновить работу комплекса поможет организовать поездку. Правда тут стоит учитывать, что обычно от визитов приходилось отказываться не из-за подхода КНДР, а из-за позиции властей Юга или США. В этой связи пока сложно сказать, согласится ли официальный Сеул разрешить поездку на этот раз.

Эксперты указывают, что сама по себе поездка неизбежно будет носить символический характер. После остановки комплекса в феврале 2016 году КНДР провела новые ракетные и ядерные испытания, что заставило ООН и США ввести дополнительные санкции против Севера. Из-за этих мер возобновить работу комплекса нельзя, а потому неизбежно придется ждать как минимум ослабления международных и американских санкций против Пхеньяна. Неизменной остается и позиция Вашингтона, который не согласен ни на какое смягчение позиции, пока КНДР не предпримет шаги по явному сворачиванию ракетной и ядерной программ.

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