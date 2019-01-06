Южнокорейские бизнесмены намерены посетить технопарк в Кэсоне

Новогодняя речь Ким Чен Ына, в которой он заявил о готовности возобновить работу остановленного в февраля 2016 года межкорейского технопарка в Кэсоне, добавила оптимизма бизнесменам Юга, которые ранее работали в промзоне. Как сообщило информагенство "Енхап", они намерены обратиться к правительству Юга с просьбой разрешить им поездку в КНДР, чтобы осмотреть состояние оставшихся в Кэсонской зоне производств.

Напомним, что на момент остановки технопарка в нем работали 124 южнокорейских компании, где трудились около тысячи инженеров и управленцев Юга и более 50 тысяч рабочих Севера. В связи с ракетными и ядерными испытаниями Сеул принял решение остановить работу комплекса. После этого власти КНДР выдворили весь южнокорейский персонал, заявив, что конфисковывают все имущество и оборудование. С 2018 года наблюдается очередное улучшение межкорейских отношений, что позволило вновь заговорить о возможном возобновлении работы комплекса.

Как сообщило агентство "Ёнхап", в среду 9 января Ассоциация бизнесменов технопарка в Кэсоне намерена провести пресс-конференцию, в ходе которой публично попросит правительство Юга разрешить им поездку в Кэсон. Цель поездки - оценка состояния оставшегося оборудования и инфраструктуры. На пресс-конференции также будет зачитано заявление, где будет выражена надежда на возобновление работы технопарка, от остановки которого бизнесмены сильно пострадали.

Отметим, что с февраля 2016 года представители Ассоциации бизнесменов технопарка в Кэсоне шесть раз обращались к правительству Юга с просьбой санкционировать визит в Кэсон, но всегда по тем или иным причинам им отказывали. В последний раз они пытались съездить в октябре прошлого года и тогда, как казалось, все идет к положительному решению, но в итоге вновь пришлось отказаться от визита. По мнению ряда местных экспертов, в дело вмешались США, которые не были довольны слишком быстрыми темпами межкорейского сближения, когда при этом Пхеньян не торопится отказываться от ядерного оружия.

По словам одного из членов Ассоциации, на этот раз они надеются, что прямое упоминание Ким Чен Ына о готовности возобновить работу комплекса поможет организовать поездку. Правда тут стоит учитывать, что обычно от визитов приходилось отказываться не из-за подхода КНДР, а из-за позиции властей Юга или США. В этой связи пока сложно сказать, согласится ли официальный Сеул разрешить поездку на этот раз.

Эксперты указывают, что сама по себе поездка неизбежно будет носить символический характер. После остановки комплекса в феврале 2016 году КНДР провела новые ракетные и ядерные испытания, что заставило ООН и США ввести дополнительные санкции против Севера. Из-за этих мер возобновить работу комплекса нельзя, а потому неизбежно придется ждать как минимум ослабления международных и американских санкций против Пхеньяна. Неизменной остается и позиция Вашингтона, который не согласен ни на какое смягчение позиции, пока КНДР не предпримет шаги по явному сворачиванию ракетной и ядерной программ.