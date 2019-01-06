Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом проинформировали в пресс-службе ВС, уточнив, что это было ответом на запуск воздушных шаров с взрывным устройством, осуществленным ранее с территории анклава. После приземления бомба была обезврежена саперами.

"Ранее сегодня взрывное устройство, прикрепленное к нескольким воздушным шарам и модели самолета, было запущено из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ боевые вертолеты нанесли удары по двум военным постам ХАМАС в секторе Газа", - сообщили в Армии обороны Израиля, подчеркнув, что группировка несет ответственность за все происходящее в секторе Газа.

Предыдущее столкновение между израильскими военными и ХАМАС произошло в конце декабря. Тогда палестинские боевики запустили ракету в сторону Израиля (она упада в пустыне, никто не пострадал), в ответ израильский вертолет обстрелял военный пост группировки в южной части сектора Газа. Обстрелу предшествовали очередные столкновения жителей анклава с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Один палестинец был убит, еще шестеро получили ранения.