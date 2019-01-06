Каноническая УПЦ не будет проводить службы с ПЦУ

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет проводить богослужения с новоявленной раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

"Богослужения с "новой" церковью мы проводить не будем", - цитирует его ТАСС. По словам архиепископа, иначе они бы сами стали раскольниками, и их не признала бы поместная церковь.

Он также отметил, что УПЦ тревожат заявления украинских политиков о ее будущем, напомним, что речь шла о давлении на церковь и даже угрозе ее ликвидации. По его словам, предоставление томоса Православной церкви Украины узаконило раскол, который существовал в украинской православной церкви 30 лет. Причем еще больший раскол произошел по политическим мотивам, что даже не скрывается.

А ведь еще недавно различные религиозные организации вели активный диалог. Как напомнил архиепископ Климент, его площадкой был Всеукраинский совет церквей, куда входили Киевский патриархат и Автокефальная церковь. "Поскольку они самоликвидировались, я не готов сказать, какой формат диалога возможен", - отметил представитель УПЦ.

Напомним, в субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии ПЦУ, а сегодня вручил этот документ ее предводителю, митрополиту Епифанию. Церемония прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле. При этом присутствовали президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также многие члены украинского кабмина.

В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", и все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Константинополь. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины.

"Объединительный собор" на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом каноническая православная церковь, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение "собора".